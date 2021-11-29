Поклонники засыпали ее комплиментами за новое фото.

Украинская шоувумен, травести-дива Монро опубликовала в своем инста-блоге новый снимок, на котором предстала в неожиданном образе.

Поклонники привыкли видеть ее блондинкой с длинными волнистыми волосами. Но сейчас они пришли в восторг от ее нового образа. Монро позировала с кудрявыми короткими волосами в эксцентричном образе.

Травести-дива надела бордовое платье с глубоким декольте, а наверх курточку с анималистическим принтом. Дополнила она образ стильным украшением - цепью. Также Монро нанесла яркий макияж.

"Красотка, как и всегда", "Прекрасная богиня", "Какая вы классная", "Восхитительная Монро", "Роковая красотка", - пишут пользователи сети в комментариях под фото.

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Настоящее имя Монро - Александр Федяев. Она не только телеведущая, актриса, певица, блогер, но и первая, кто открыто заявила о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

В 2020 году была соведущей на онлайн-трансляции 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар. С января 2020 является соведущей в программе "Звездный путь". К тому же вела небольшую рубрику в этой же программе, которая называлась "В рожу от Монро".

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Автор: Диана Могилевич