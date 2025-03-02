Макс Покровский резко высказался о президенте США и назвал события в Белом доме "грязной сценой".

Российский артист, лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский, который ранее в новом клипе высмеял диктатора Путина, прокомментировал ссору украинского и американского президентов в Белом доме 28 февраля. Певец попросил прощения у Владимира Зеленского, а Дональда Трампа назвал "негодяем".

Своей реакцией на события в Вашингтоне исполнитель поделился в Instagram. Сейчас, как известно, он живет в США и поддерживает Украину. Ранее, как говорит музыкант, он уже просил прощения у украинского народа за вооруженное нападение россиян, но он никогда не думал, что ему придется извиниться во второй раз уже за Америку. По его словам, он переехал в США почти 10 лет назад в поисках справедливости и демократии, но сейчас, мол, Америка повторяет путь России.

"Никогда не думал, что мне придется просить прощения у Украины за свою страну во второй раз. Теперь за США. Мы переехали в эту страну в поисках справедливости, руководствуясь стремлением развития в цивилизованном, прогрессивном обществе. Мы надеялись стать частью процесса, который движет мировое сообщество вперед к идеалам гуманизма и человеколюбия, а не обратно в первобытную пещеру. Сейчас США повторяют путь, который Россия прошла на наших глазах, когда мы были внутри нее и видели все собственными глазами, а не в ленте новостей. Но теперь уже здесь, с другой стороны "прекрасного океана", - написал Покровский.

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Он также попросил прощения у Владимира Александровича, а все происходившее в Вашингтоне назвал "грязной сценой" двух "негодяев", имея в виду Трампа и вице-президента США Джей Ди Венса.

"Как гражданин США, прошу прощения у украинского народа и президента Зеленского за ту грязную сцену, которую устроили эти два негодяя в Овальном кабинете", - добавил артист.

Отметим, что Покровский с родными с 2016 года живет в США и уже получил американский паспорт. Музыкант осудил путинский режим и поддержал Украину в войне. В 2022 году "Ногу свело!" выпустили песню "Украина". Произошло это 12 июня, в день России. В ней участники коллектива спели о падении "Третьего Рейха", намекая на политику Кремля.

Напомним, ранее Melovin поддержал Зеленского после перепалки с Трампом. Артист объявился и написал на своем торсе фразу: "Сила не в костюме". Причиной для такой надписи стало то, что президента Украины раскритиковали за то, что он в Белом доме появился без классического костюма.

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