Артист оголился и призвал украинцев объединяться.

Известный украинский певец Константин Бочаров, он же Melovin, который ранее рассказал об измене мужчины, отреагировал на перепалку между Президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Артист поддержал главу Украины и показал новое фото в сети.

Как известно, 28 февраля в Вашингтоне состоялись переговоры политиков, которые завершились досрочно. Владимир Александрович прибыл в Белый дом без делового костюма, на котором настаивал Трамп. Он был в привычной для себя одежде, которую глава государства предпочитает с началом полномасштабного вторжения.

Во время встречи американца и украинца журналист Брайан Гленн спросил у Зеленского, почему он не в костюме. В ответ на это украинский лидер отметил, что не наденет его до наступления мира в Украине. Этот момент вызвал резонанс не только в политическом мире, но и в сети. Его активно обсуждают в соцсетях и, в частности, сами американцы поддержали президента Украины в выборе такой одежды.

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Были и те, кто осуждал политика, поэтому на его защиту решил стать исполнитель Melovin. Он публично поддержал Зеленского новой фотографией. На камеру знаменитость позировал обнаженным, а на своем торсе он оставил надпись: "Сила не в костюме".

Звезда таким образом подчеркнул, что одежда на этой встрече не была важной, но ей почему-то придали слишком большое значение. В дополнение, в подписи к кадру Бочаров призвал украинцев объединяться и верить в будущее страны, в президента и в людей.

"Костюм не делает тебя человеком. Не является гарантом человечности и миролюбия. В стиле лихих 90-х и "объясни за шмот". Некоторые вещи, свидетелями которых мы вчера стали, были достаточно неоднозначными и, будем честны, бессмысленными. Меня выбили из колеи немало моментов, я тоже человек со своими рефлексиями. Но фраза: "Почему не надел костюм?"... Если бы это были все наши проблемы. Держимся. Объединяемся, как никогда. Донатируем. И просто верим в будущее, в страну, в президента, в нас", - подчеркнул Константин.

Напомним, ранее мировые знаменитости поддержали Зеленского после переговоров с Трампом. В частности, Лиев Шрайбер, Тимоти Снайдер, мама Билли Айлиш выступили против войны и раскритиковали действия президента США, а кто-то даже отметил, что ему стыдно за лидера Америки.

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