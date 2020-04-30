"Я готов убить вас!": муж Тодоренко устроил истерику из-за скандала вокруг нее

Скандал возник после того, как Регина Тодоренко выразила личное мнение по поводу домашнего насилия.

Муж Регины Тодоренко Влад Топалов набросился на своих подписчиков с критикой после скандала, разразившегося вокруг его жены.

Скандал возник после того, как Регина Тодоренко выразила личное мнение по поводу насилия, отметив, что женщинам нравится чувствовать себя жертвами в таких ситуациях. За супругу заступился Топалов, который довольно резко отзывался в адрес подписчиков. Артист признался — из-за потока критики Регина лишилась всего того, к чему стремилась долгие годы: работы, контрактов, денег.

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«Но я вас прощаю, — отметил Влад. — Это ничего не имеет значения, потому что в этот день. когда вы обрушили столько злости на меня, жену, сына, из жизни ушел Дима(друг Топалова, - ред.). Он делал очень качественный продукт и не боялся потерять деньги. Было бы круто, если бы вы, включая меня, научились быть добрее. Вы ненавидите меня, я ненавижу вас. Вы готовы убить меня, я готов убить вас! Ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Не на надо быть такими злыми. Разве мой сын заслужил такой ненависти от вас? Мне кажется, нет», - приводит слова Топалова "СтарХит".

Как сообщал УНИАН, на известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот ее вопрос просто привел сеть в бешенство.