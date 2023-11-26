Они счастливы вместе вопреки всему.

Разница в возрасте - не помеха здоровым и счастливым отношениям. Это доказывают и украинские знаменитости. Эти дамы устроили свою личную жизнь с мужчинами младше себя и остались довольны. Рассказываем о них подробнее.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

29-летняя Таисия и 25-летний Ярослав совсем недавно сыграли свадьбу. Заметно, что пара очень счастлива вместе. Более того, они не только в реальной жизни супруги, но и в кино. Так, в сериале "Женский доктор. Новая жизнь" они сыграли влюбленных, которые вскоре поженились. Вот такая красивая и пророческая у них история.

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Надежда Матвеева

54-летняя телеведущая Надежда Матвеева закрутила роман с парнем, который младше ее на 20 лет. Пара познакомилась на вечеринке. Молодой человек ранее не знал, кто такая Матвеева. Об этом ему рассказала их подруга. Сама Надежда говорит, что даже представить не могла, что они будут вместе из-за такой большой разницы в возрасте. Однако у них все получилось и они счастливы.

Лама

Певица Лама уже семь лет состоит в отношениях с Романом, который на 16 лет младше ее. У них в отношениях полная идиллия. Известно, что пара завела собак. А вот детей они не планируют. Как говорит сама артистка, ее никогда не тянуло к материнству. Избранник ее в этом полностью поддерживает.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Об этой паре ходит много легенд. Кто-то верит в их любовь, а кто-то убежден, что это все пиар и прикрытие. Однако, как бы там ни было, они вместе уже много лет и воспитывают двойняшек - Лизу и Гарри - от суррогатной матери. Сейчас они живут на Кипре и радуются жизни.

Роман Сасанчин и Иванна

Певец Роман Сасанчин женат на девушке Иванне, которая на несколько лет старше его. До беременности Иванны пара была очень счастлива вместе и делилась радостными событиями из жизни с поклонниками. Однако появление на свет ребенка стало испытанием для пары - они начали часто ссориться. Как признавалась сама Иванна, ей было очень сложно. При этом пара до сих пор вместе и заметно, что их любовь не угасла.

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