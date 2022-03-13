Также Потап обратился к Олегу Газманову.

Украинский артист Потап опубликовал на своей странице в Instagram видео с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который якобы докладывает Владимиру Путину о реальных потерях российской армии на войне в Украине.

"Мы все обос*ались как никогда. Цыгане пи*дят танки, местные тракторами воруют БТРы и зенитки. Украинская армия из наших солдат ржет, называет их бомжами. Жрать нечего, поэтому в военном плане мы в полной ж*пе", – якобы говорит Шойгу на видео.

На самом деле этот ролик смонтировали украинцы, чтобы высмеять российскую армию и их позор в Украине. А самое интересное то, что начинается ролик со слов Шойгу: "Слава Украине!"

Таким образом Потап объяснил российскому артисту Олегу Газманову, почему украинцы всегда шутят над русским народом.

"Когда -то мне Олег Газманов (Газман), над которым я мило подшучивал в аэропорту, сказал: "Вот почему мы вас не долюбливаем, мы с вами серьезно, а вы над нами подшучиваете". И будем смеяться! Ну как над этим не смеяться", - написал Потап.

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