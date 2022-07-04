По словам Серги, украинский мужчина не имеет права поднимать руку на женщину.

Украинский музыкант Коля Серга, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, напомнил продюсеру Юрию Бардашу, как он избивал свою экс-супругу, певицу Луну.

Кроме того, Серга в недоумении от того, почему украинцы накинулись на Бардаша из-за его пропутинской позиции, если он никогда не был частью нашего народа.

"Друзья, зачем вы так накинулись на Бардаша? Во-первых, он никого не предавал. Предать можно тех, частью кого ты являешься. А разве он является частью украинского народа? Разве является украинцем мужчина, который может поднять руку на женщину и не просто поднять, а еще и регулярно ее бить? Нет, таким не может быть украинский мужчина. Это типичный русский", - написал Серга в своем Instagram.

Отметим, Юрий Бардаш расстался с певицей Луной в 2018 году. Позже он женился на Елизавете Коцюбе, которая недавно сообщила, что рассталась с ним из-за его позиции по войне в Украине.

Отметим, что недавно сам Бардаш высказался о том, что фраза "Україна - понад усе" якобы имеет фашистские отголоски, за что шоумена остро осудили. По мнению продюсера, данная фраза - аналог высказывания "Deutschland über alles" (Германия – превыше всего), которую активно использовали немецкие лидеры во времена Второй мировой.

Напомним, из-за пророссийской позиции Юрия певец Wellboy разорвал с ним контракт. Следом за ним сотрудничество прекратил и режиссер и автор песен Евгений Триплов.

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