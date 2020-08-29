Кунаки показала идеальную фигуру \ instagram.com/tinakunakey
Знаменитая модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки отправилась на отдых.
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На одном из последних снимков знаменитость отдыхала в одной из пещер, плавала в бирюзовой воде и нежилась на камнях. На Тине был черный купальник на завязках, который подчеркнул идеальные изгибы ее тела. Волосы модель заплела в косу, а на бедра надела тоненькую цепочку.
На снимке видны длинные ноги модели \ instagram.com/tinakunakey
Поклонники пришли в восторг от новых снимков модели.
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