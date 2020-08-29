Модель выложила в Инстаграм несколько фотографий с отдыха в Италии.

Знаменитая модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки отправилась на отдых.

Читайте такжеСменившая образ Леди Гага показала селфи в футболке с пикантным принтом Сейчас 23-летняя красотка проводит время на итальянском острове Капри.

На одном из последних снимков знаменитость отдыхала в одной из пещер, плавала в бирюзовой воде и нежилась на камнях. На Тине был черный купальник на завязках, который подчеркнул идеальные изгибы ее тела. Волосы модель заплела в косу, а на бедра надела тоненькую цепочку.

Поклонники пришли в восторг от новых снимков модели.

Новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН