Певица выпустила хит "Стерва" с исполнителем SHUMEI, но планировала записать трек с другой звездой.

Известная украинская певица Тина Кароль призналась, что отказала в дуэте популярному украинскому актеру, ведущему и с 2022 года военному. Звезды планировали выпустить совместную песню, но в итоге артистка передумала.

В комментарии для программы "Світанок" на телеканале "М1" знаменитость рассказала, что речь идет о треке "Стерва", который уже успел стать хитом. Как известно, его она записала с молодым исполнителем SHUMEI, он же Олег Шумей. Оказалось, что вместо него изначально должен был петь шоумен Даниэль Салем.

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Мужчина делал несколько попыток, чтобы записать композицию с Тиной Кароль, но они, по мнению звезды, были неуспешны. Против их дуэта выступила сама певица, хотя именно она предложила Салему спеть вместе. После нескольких неудачных попыток она поняла, что "Стерва" не подходит актеру, поэтому, как артистка говорит, она решила его не мучить и обратилась к SHUMEI.

"Это песня "Стерва". Даня долго сидел с этой песней! Она была уже написана, я принесла тебе, говорю: "Написала песню, давай попробуем". Сейчас все классно, все органично произошло. Короче, видите, я реально стерва. Завалила пацана! Песня просто как будто не подходила тебе. Я поняла, что я тебя мучаю. Спасибо тебе за все эти варианты, которые ты присылал", - обратилась к Даниэлю звезда.

Сам Салем, который является ведущим шоу "Світанок", признался, что песня Тины Кароль была действительно слишком сложной для него. Он искренне рад, что артистка решила спеть с другим исполнителем, ведь с ним трек звучит значительно лучше.

"Песня очень сложная на самом деле. Я рад, что получилось так, как оно получилось", - отметил украинский защитник.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о зависти коллег и конкуренции в шоу-бизнесе. По словам артистки, за рубежом многие звезды поддерживают друг друга в творчестве. Однако в Украине это случается довольно редко.

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