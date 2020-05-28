Тина Кароль очаровала Instagram чувственными фото
10:50, 28 мая 2020Звезды
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Певица позировала в белом боди, обнажающем ее ноги.
Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото.
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Свежий снимок, состоящий сразу из двух кадров, артистка разместила в своем Instagram.
Певица позировала в белом боди, обнажающем ее ноги. Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла макияж в нежных тонах.
Поклонники пришли в настоящий восторг от фотографий.
"Задохнулась, спасибо", "Пожар", "Как можно быть такой красивой?", - написали Тине в комментариях.
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