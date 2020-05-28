Тина Кароль очаровала Instagram чувственными фото

Певица позировала в белом боди, обнажающем ее ноги.

Украинская певица Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото.

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Свежий снимок, состоящий сразу из двух кадров, артистка разместила в своем Instagram.

Певица позировала в белом боди, обнажающем ее ноги. Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла макияж в нежных тонах.

Поклонники пришли в настоящий восторг от фотографий.

"Задохнулась, спасибо", "Пожар", "Как можно быть такой красивой?", - написали Тине в комментариях.

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