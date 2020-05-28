цей матеріал доступний українською

Тина Кароль очаровала Instagram чувственными фото

10:50, 28 мая 2020
Звезды
194 0
Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото / Instagram Тина Кароль

Читайте также"Шикарная!": похудевшая Настя Каменских в бюстгальтере с цепями завела сеть (фото)

Свежий снимок, состоящий сразу из двух кадров,  артистка разместила в своем Instagram.

Певица позировала в белом боди, обнажающем ее ноги. Волосы артистка распустила, а на лицо нанесла макияж в нежных тонах.

Поклонники пришли в настоящий восторг от фотографий. 

"Задохнулась, спасибо", "Пожар", "Как можно быть такой красивой?", - написали Тине в комментариях.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тина Кароль