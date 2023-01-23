Певица сняла себя, когда ехала в машине в спортзал.

Зрители привыкли видеть украинскую певицу Тину Кароль при полном параде - с ярким макияжем, в роскошных будуарных платьях и с прической. Однако она не боится показывать себя натуральной, без всего этого шика.

Так, в своем Telegram-канале знаменитость опубликовала коротенькое видео, на котором заметно, что она едет в машине. Кароль предстала без макияжа, с хвостиком на голове и в спортивной одежде.

Вероятно, звезда ехала на тренировку, так как позже она обнародовала фотографии, на которых демонстрирует сложные асаны.

Видео дня

Также Кароль добавила, что отключила возможность комментировать ее посты, так как ей пишут много неприятных слов.

Однако, судя по реакциям в мессенджере, естественный внешний вид певицы понравился поклонникам. Они поставили ей много "сердечек".

Напомним, ранее Тина Кароль предстала в неожиданном образе в новой фотосессии.

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