Украинская певица Тина Кароль снялась в новой фотосессии. Обычно она позирует в достаточно откровенных и соблазнительных позах, однако в этот раз она решила изменить стиль.
Знаменитость в своих соцсетях опубликовала фото, на которых позирует в объемном свитере, сидя на полу. Интересно, что стройные ножки звезда также не показала. Она спрятала их под свитером.
"Человек - и есть храм. Вся сила в тебе. Религия - это ты, мистика - это ты. Настрой свои ощущения на интуицию, доверься природе, заложенной звездами", - подписала фото Кароль.
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Реакция сети на фото Кароль
- "Супер"
- "Лучшая"
- "Вот это малышка"
- "Так бы и обняла"
- "Как я тебя люблю"
- "Красотка"
Напомним, ранее Кароль рассекретила свой вес и показала тело без фильтров и фотошопа.