Поклонники отреагировали на фото певицы.

Украинская певица Тина Кароль снялась в новой фотосессии. Обычно она позирует в достаточно откровенных и соблазнительных позах, однако в этот раз она решила изменить стиль.

Знаменитость в своих соцсетях опубликовала фото, на которых позирует в объемном свитере, сидя на полу. Интересно, что стройные ножки звезда также не показала. Она спрятала их под свитером.

"Человек - и есть храм. Вся сила в тебе. Религия - это ты, мистика - это ты. Настрой свои ощущения на интуицию, доверься природе, заложенной звездами", - подписала фото Кароль.

Видео дня

Реакция сети на фото Кароль

"Супер"

"Лучшая"

"Вот это малышка"

"Так бы и обняла"

"Как я тебя люблю"

"Красотка"

Напомним, ранее Кароль рассекретила свой вес и показала тело без фильтров и фотошопа.

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