Украинская певица, ведущая шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль во время полуфинала шоу поразила своими способностями.
Читайте такжеСтало известно, кто будет бороться в суперфинале шоу "Танцы со звездами"Так, в тринадцатом эфире артистка поддержала пару фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной и Дмитрия Жука. На паркете трио исполнило страстную румбу. Перед зрителями соведущая Юрия Горбунова предстала в бежевом корсете и прозрачной юбке из сеточки. Певица продемонстрировала пластику и танцевальный талант.
Затем в Instagram Кароль выложила фото, сделанные во время выступления и прокомментировала танец.
"Танец немой языком человеческим, но красноречив языком тела. Он рассказал вчера историю о страсти, ревности, любви и феминизме. Пусть наша страсть к жизни, как и к танцу, приведет к победе во всем!",- подписала фото артистка.
В комментариях фанаты отметили, что Тина должна стать участницей "Танцев со звездами" в следующем сезоне.
Может кубок победителя за следующий сезон сразу Тине отдать? Это было до безумия красиво.
Не подобрать слов... Роскошная! И невероятно красиво танцует!
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