Евгений Огир умер в 2013 году от сложного заболевания.

Известная украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль, которая ранее поделилась секретом стройной фигуры, 11 лет назад потеряла самого близкого и дорогого человека - своего мужа Евгения Огира. Возлюбленный певицы умер из-за рака желудка. Печальную весть артистке сообщили прямо перед выходом на сцену, но она не отменила выступление и спела для своих поклонников.

В интервью OBOZ.UA главный дирижер ансамбля ВСУ, музыкант Дмитрий Антонюк поделился новыми подробностями выступления звезды после смерти супруга. По его словам, решение Кароль провести концерт и не прекращать музыкальную карьеру показало, что она сильный человек и профессиональная артистка.

Антонюк рассказал, что перед выходом на сцену Тина едва сдерживала слезы. Тогда даже еще не прошло 9 дней после смерти Огира и зрители в зале почувствовали всю боль певицы. Она исполнила эмоциональную песню "Баллада о матери", от которой у звезды покатились слезы:

Она сильный человек, я знаю ее еще с тех времен, когда она, выходя на сцену, не могла сдержать слез. Она работала с нами, пела на концерте во дворце "Украина", когда еще, пожалуй, и 9 дней не прошло с момента трагической смерти ее мужа Евгения Огира. Она пела эмоционально тяжелую балладу о матери, слезы текли по глазам. Людей полный зал, они были в оцепенении. Все знали и понимали состояние человека и ту силу и мужество, с которой надо было выйти и вживую спеть. Она это сделала.

Кроме того, Антонюк рассказал, что долгое время Тина бесплатно работала в ансамбле песни и танца Вооруженных сил. Он убежден, что это сделало Кароль дисциплинированной и трудолюбивой артисткой.

"Были времена, когда Тина приходила не распетой на общую репетицию, где 100 человек в зале, хор, оркестр, балет, она могла взять фальшивые ноты. Я останавливал всех и говорил: "Если ты еще раз придешь не распетой, то выйдешь из репетиционного зала. Ты поняла?". "Да, я поняла". То есть она была готова к тяжелой, скажем, жизни настоящего артиста. Я ее считаю настоящей артисткой", - рассказал дирижер.

Напомним, ранее Тина Кароль честно ответила, ходит ли на свидания.

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