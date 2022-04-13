Артистка уже строит планы на будущие концерты в украинских городах.

Украинская певица Тина Кароль пообещала дать концерт в городе Мариуполь Донецкой области. Населенный пункт пребывает в блокаде оккупантов.

Об этом знаменитость заявила в комментарии изданию "Факты".

После начала полномасштабной войны в Украине Кароль уехала в Польшу. Однако заявила, что не собирается надолго задерживаться в Варшаве, и уже строит планы того, что будет делать в Украине. Как и все артисты, она надеется вернуться к гастролям после победы нашей страны. Среди городов, которые непременно посетит - Мариуполь.

​​"Я знаю, что Украина победит – правда на нашей стороне. Свой первый концерт на территории нашей страны я проведу в Киеве. Я даю слово, что второй концерт будет в Мариуполе – это наш город, и мы в него обязательно приедем. Все знают, что это наша земля", - сказала Тина Кароль.

Напомним, KAZKA выпустила песню "I'm Not Ok" о войне в Украине.

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