В кадре артистка выглядит очень сексуально, таким нарядом она подчеркнула свою идеальную фигуру.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками серией снимков, на которых предстала в откровенном платье черного цвета.

Читайте такжеАни Лорак в белоснежном платье очаровала сеть (фото)Кадры артистка опубликовала на странице в Instagram. Так, Кароль позировала на камеру в черном платье с вырезами на талии и с глубоким декольте.

Свой образ поп-звезда дополнила лаконичными черными босоножками. Кроме того, волосы она аккуратно уложила и нанесла нежный нюдовый макияж.

Тина Кароль: чем известна певица

Тина Кароль - украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос страны" (2013, 2015-2021)и "Голос. Дети". Ведущая телевизионного шоу "Танцы со звездами".

Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA. Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards. Представительница Украины на Евровидении 2006.

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Автор: Ольга Робейко