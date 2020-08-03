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Соблазнительная Тина Кароль показала пикантную часть тела на фото

10:46, 03 августа 2020
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Тина Кароль обожает соблазнительные фотосессии / Instagram Тина Кароль

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На этот раз Тина Кароль показала в своем Instagram пикантное фото в сексуальном платье. 

На снимке девушка позирует обнаженной спиной к камере в платье с глубоким вырезом, демонстрируя стройную фигуру и округлые формы. Интересно, что при этом голова на снимке обрезана. 

"Почему у Вас идеальная даже спина?", - восхитились Тиной подписчики. 

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Теги: #певица#Тина Кароль