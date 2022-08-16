Тина Кароль показала архивное видео.

Украинская певица Тина Кароль показала архивное видео, на котором она в 14-летнем возрасте уже выступает на сцене. Певица добавила, что ее путь к успеху был тернистым.

В кадре маленькая Таня Либерман с русыми волосами поет песню "Твоя мелодія". На сцену она вышла в коротеньком латексном платье, а дополнила образ высоким хвостом.

"Сквозь тернии к звездам! Мечта всегда побеждает! Мечтаем смело!" – подписала ролик Кароль.

"Такая маленькая талантливая Тиночка", "Чувствуется характер", "Легендарный голос", "Такая была молодая и уже в латексе", "Невероятная Тина", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, недавно стало известно, что певица Тина Кароль стала продюсером своего хореографа Димы Жука. В сети заподозрили, что между ними не только рабочие отношения, но и романтические.

Вас также могут заинтересовать новости: