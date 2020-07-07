Тину Кароль наградили орденом княгини Ольги
15:20, 07 июля 2020Звезды
24 0
Певицу наградил президент Украины.
Тина получила орден / фото instagram.com/tina_karol
Президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу Тину Кароль орденом княгини Ольги III степени.
Читайте такжеТина Кароль очаровала фолловеров нежным фото
"Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность", - написала Кароль.
Поклонники выразили свои гордость и восхищение звездой. Также они отметили, что артистка заслуженно получила орден.
Тина показала фото / фото instagram.com/tina_karol
Как сообщал УНИАН, Кароль поделилась пикантными фото с выступления.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter