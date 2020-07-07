Тину Кароль наградили орденом княгини Ольги

Певицу наградил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу Тину Кароль орденом княгини Ольги III степени.

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"Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность", - написала Кароль.

Поклонники выразили свои гордость и восхищение звездой. Также они отметили, что артистка заслуженно получила орден.

Как сообщал УНИАН, Кароль поделилась пикантными фото с выступления.

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