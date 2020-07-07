цей матеріал доступний українською

Тину Кароль наградили орденом княгини Ольги

15:20, 07 июля 2020
Звезды
24 0
Тина получила орден / фото instagram.com/tina_karol

Читайте такжеТина Кароль очаровала фолловеров нежным фото

"Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность", - написала Кароль.

Поклонники выразили свои гордость и восхищение звездой. Также они отметили, что артистка заслуженно получила орден.

Тина показала фото / фото instagram.com/tina_karol

Как сообщал УНИАН, Кароль поделилась пикантными фото с выступления.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter