Откровенное декольте и чувственные позы: Тина Кароль поделилась пикантными фото с выступления
10:06, 30 июня 2020Звезды
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Два дня назад Тина впервые за долгое время дала большой концерт в Одессе и выложилась на все 100 процентов.
На этот раз Тина Кароль показала в своем Instagram целую серию горячих фото / Instagram Тина Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль обожает яркие фотосессии, которыми часто делится со своими поклонниками.
На этот раз Тина Кароль показала в своем Instagram целую серию горячих фото в ярких образах.
Instagram Тина Кароль
Instagram Тина Кароль
Два дня назад Тина впервые за долгое время дала большой концерт в Одессе и выложилась на все 100 процентов.
Певица решила продемонстрировать довольно пикантные кадры, на которых позировала в белом шелковом платье, в свободной одежде, в кружевном топе, в одной рубашке на сцене, в боди и чулках, демонстрируя красивые ноги.
Instagram Тина Кароль
Instagram Тина Кароль
Стильный макияж и украшения дополнили ее образ.
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