Откровенное декольте и чувственные позы: Тина Кароль поделилась пикантными фото с выступления

Два дня назад Тина впервые за долгое время дала большой концерт в Одессе и выложилась на все 100 процентов.

Популярная украинская певица Тина Кароль обожает яркие фотосессии, которыми часто делится со своими поклонниками. На этот раз Тина Кароль показала в своем Instagram целую серию горячих фото в ярких образах. Два дня назад Тина впервые за долгое время дала большой концерт в Одессе и выложилась на все 100 процентов. Певица решила продемонстрировать довольно пикантные кадры, на которых позировала в белом шелковом платье, в свободной одежде, в кружевном топе, в одной рубашке на сцене, в боди и чулках, демонстрируя красивые ноги. Стильный макияж и украшения дополнили ее образ. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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