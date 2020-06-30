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Откровенное декольте и чувственные позы: Тина Кароль поделилась пикантными фото с выступления

10:06, 30 июня 2020
Звезды
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На этот раз Тина Кароль показала в своем Instagram целую серию горячих фото / Instagram Тина Кароль

На этот раз Тина Кароль показала в своем Instagram целую серию горячих фото в ярких образах.

Instagram Тина Кароль
Instagram Тина Кароль

Два дня назад Тина впервые за долгое время дала большой концерт в Одессе и выложилась на все 100 процентов.

Певица решила продемонстрировать довольно пикантные кадры, на которых позировала в белом шелковом платье, в свободной одежде, в кружевном топе, в одной рубашке на сцене, в боди и чулках, демонстрируя красивые ноги.

Instagram Тина Кароль
Instagram Тина Кароль

Стильный макияж и украшения  дополнили ее образ.

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Теги: #Тина Кароль#Тина Кароль фото