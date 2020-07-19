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Тина Кароль засветила упругую грудь в откровенном платье

12:03, 19 июля 2020
Звезды
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Тина показала видео / instagram.com/tina_karol

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Верх платья сделано с глубоким декольте, а под грудью расположен замок. Низ платья сделан из голубой ткани. Стоит отметить, что такой фасон идеально подчеркнул пышную грудь звезды.

Сексуальности фото добавило то, что Тина камеру эротично сделала несколько глотков кока-колы из стеклянной бутылки.

Тина показала грудь / instagram.com/tina_karol

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль в эффектном красном платье показала пышную грудь в откровенном декольте.

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