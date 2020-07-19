Тина Кароль засветила упругую грудь в откровенном платье

Певица показала сексуальное видео.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в инста-сториз видео, на котором позирует в облегающем платье.

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Верх платья сделано с глубоким декольте, а под грудью расположен замок. Низ платья сделан из голубой ткани. Стоит отметить, что такой фасон идеально подчеркнул пышную грудь звезды.

Сексуальности фото добавило то, что Тина камеру эротично сделала несколько глотков кока-колы из стеклянной бутылки.

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль в эффектном красном платье показала пышную грудь в откровенном декольте.

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