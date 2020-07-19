Тина Кароль засветила упругую грудь в откровенном платье
12:03, 19 июля 2020Звезды
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Певица показала сексуальное видео.
Тина показала видео / instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в инста-сториз видео, на котором позирует в облегающем платье.
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Верх платья сделано с глубоким декольте, а под грудью расположен замок. Низ платья сделан из голубой ткани. Стоит отметить, что такой фасон идеально подчеркнул пышную грудь звезды.
Сексуальности фото добавило то, что Тина камеру эротично сделала несколько глотков кока-колы из стеклянной бутылки.
Тина показала грудь / instagram.com/tina_karol
Как сообщал УНИАН, Тина Кароль в эффектном красном платье показала пышную грудь в откровенном декольте.
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