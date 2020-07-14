Тина Кароль в эффектном красном платье показала пышную грудь в откровенном декольте (фото)
15:12, 14 июля 2020Звезды
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Тина надела очень элегантное красное платье с откровенным декольте длины миди и красные, на высоких каблуках босоножки.
Поклонникам фотосессия Тины очень понравилась / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками яркими фотографиями, на которых певица в потрясающей платья позирует в невероятной локации.
Снимки появились в ее Instagram.
Instagram Тина Кароль
Instagram Тина Кароль
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Тина надела очень элегантное красное платье с откровенным декольте длины миди и красные, на высоких каблуках босоножки. В макияже предпочтение отдала неизменной красной помаде.
Поклонникам фотосессия Тины очень понравилась.
"Волшебница", "Сильно красивая", "Идеальная богиня", "Мисс Мира", "Шикарная", "Волшебная женщина, вау", - прокомментировали посетители страницы.
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