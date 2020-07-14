Тина Кароль в эффектном красном платье показала пышную грудь в откровенном декольте (фото)

Тина надела очень элегантное красное платье с откровенным декольте длины миди и красные, на высоких каблуках босоножки.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками яркими фотографиями, на которых певица в потрясающей платья позирует в невероятной локации. Снимки появились в ее Instagram. Читайте такжеМаксим Галкин построил для Пугачевой SPA-центр в их замке (видео) Тина надела очень элегантное красное платье с откровенным декольте длины миди и красные, на высоких каблуках босоножки. В макияже предпочтение отдала неизменной красной помаде. Поклонникам фотосессия Тины очень понравилась. "Волшебница", "Сильно красивая", "Идеальная богиня", "Мисс Мира", "Шикарная", "Волшебная женщина, вау", - прокомментировали посетители страницы. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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