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Тина Кароль в эффектном красном платье показала пышную грудь в откровенном декольте (фото)

15:12, 14 июля 2020
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Поклонникам фотосессия Тины очень понравилась / Instagram Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками яркими фотографиями, на которых певица в потрясающей платья позирует в невероятной локации.

Снимки появились в ее Instagram.

Instagram Тина Кароль
Instagram Тина Кароль

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Тина надела очень элегантное красное платье с откровенным декольте длины миди и красные, на высоких каблуках босоножки. В макияже предпочтение отдала неизменной красной помаде.

Поклонникам фотосессия Тины очень понравилась.

"Волшебница", "Сильно красивая", "Идеальная богиня", "Мисс Мира", "Шикарная", "Волшебная женщина, вау", - прокомментировали посетители страницы.

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Теги: #Тина Кароль#Тина Кароль фото