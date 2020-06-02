Тина Кароль очаровала сеть обольстительными фото

Звезда в кадрах предстала в ярком вязаном свитере.

Знаменитая певица Тина Кароль опубликовала милые фото в своих "историях" в Instagram и в очередной раз доказала, что является не только талантливой артисткой, но и одной из самых красивых женщин в украинском шоу-бизнесе.

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Так, она поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала свою естественную красоту, сексуальность и женственность.

Тина в кадрах предстала в ярком вязаном свитере, из-под которого видно белье артистки. Так Кароль "засветила" свою сочную грудь в таком наряде.

На фото поп-звезда сделала акцент не только на бюст, но и на чувственные губы, нанеся на них яркую красную помаду.

Ранее известная голливудская актриса Дженнифер Энистон решила выставить на продажу фотографию 25-летней давности, на которой она полностью обнажена.

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