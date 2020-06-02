Дженнифер Энистон выставит на продажу фото, на котором она полностью обнажена

Актриса таким образом решила помочь в борьбе с коронавирусом.

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон решила выставить на продажу фотографию 25-летней давности, на которой она полностью обнажена.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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51-летняя Энистон сообщила, что все вырученные средства от черно-белого снимка 1995 года пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.

«Мой дорогой друг Марк Селигер объединился с Radvocacy и Christiesinc, чтобы продать 25 его портретов - в том числе и мой - для борьбы с COVID-19. 100% выручки от этого портрета поступит в NAFClinics, организацию, которая обеспечивает бесплатное тестирование на коронавирус и уход за медицинскими службами по всей стране. Еще раз спасибо Марку за то, что позволил мне быть частью этого», - написала Дженнифер.

Как отметила актриса, автором фото стал известный фотограф Марк Селигер.

Как сообщал УНИАН, голливудская актриса Дженнифер Энистон показала "фак" коронавирусной инфекции.

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