Здесь на снимках ни красной фирменной помады, ни привычной укладки.

Любимица многих украинцев Тина Кароль не устает удивлять публику не только роскошными сценическими образами, но и нежными домашними. На этот раз в своем Телеграмм-канале знаменитость показалась без капли макияжа.

Артистка роскошно выглядит: у нее идеальная кожа, уложенные брови и пухлые губы. В кадре она распустила объемные волосы. На лице исполнительницы - ни одной морщинки. Все это благодаря тщательному уходу и физической активности.

Напомним, что для выхода на сцену поп-артистка выбирает совсем другие образы, ее фишкой уже давно стала ярко-красная помада и уложенные в локоны волосы.

Также Кароль показала, чем завтракает. Это - свежевыпеченный хлеб и сырники. Такой первый прием пищи артистки очень аппетитно выглядит. Фотографии Тина подписала:

"Свои ритуалы надо не менять, что бы ни случилось".

Тина Кароль - чем известна певица

Кароль - украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" и "Голос. Діти". Также она была ведущей "Танців з зірками".

Несколько раз была признана лучшей исполнительницей Украины по версиям YUNA и M1 Music Awards. Тина - представительница Украины на Евровидении 2006.

Среди самых популярных песен артистки - "Скандал", "Жизнь продолжается", "Сдаться ты всегда успеешь".

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