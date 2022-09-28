Поклонники порекомендовали певице больше есть.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео с репетиции своего номера. В кадре она предстала в спортивных штанах и топе.

Звезда танцевала перед камерой, демонстрируя свое стройное тело. При этом поклонники испугались, что певица мучает себя диетами, ведь выглядит она чрезмерно худой.

Известно, что у Кароль в доме есть свой тренажерный зал. Она следит за своей фигурой и даже неоднократно демонстрировала, как прыгает на скакалке. К тому же у Тины есть огород, который требует немало усилий от нее.

Видео дня

Реакция поклонников на внешний вид Тины Кароль:

"Захотела и похудела"

"Сильно похудела, но я не призываю её ни худеть, ни есть, и никак не осуждаю"

"Походу воздухом питается"

"У меня один вопрос: Тина, вы вообще едите или воздухом питаетесь?"

Напомним, недавно Тина Кароль выпустила клип на песню "Вільні. Нескорені". Позже она рассказала, что ей пришлось пережить во время съемок.

По ее словам, эта работа была для нее самой сложной. Оказывается, что съемки этого клипа могли закончиться для нее трагично. Когда режиссеры снимали кадры возле огня, Кароль едва не получила серьезные ожоги.

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