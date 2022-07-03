Недавно из-за своей позиции Канделаки "загремела" в санкционный список США.

Некогда популярная в Украине телеведущая, обладающая уникальной способностью скорочтения, прекрасный интервьюер, способный разговорить любого собеседника на ток-шоу. Речь о Тине Канделаки, переехавшей в 1995 году из Грузии в РФ.

Журналисты проекта FreeДом рассказали, как Канделаки переметнулась на "темную" сторону в войне против Украины.

Она стала работать на радио, затем - на ТВ, позже ее ждала продюсерская карьера. А потом она подалась в политику. Канделаки публично поддерживала Путина в войне против Грузии в 2008 году.

Поговаривают, что у Тины был роман с Рамзаном Кадыровым. Да и вообще известная ведущая стала очень близко дружить с приближенными к Кремлю политиками.

Но очередное дно она пробила, поддержав развязанную Россией полномасштабную войну против Украины.

"Вы, Тина, вели здесь телепроекты. Вы были любимицей публики, а с сегодняшнего дня вас все проклинают. За ваши посты, за ваши слова, за вашу клевету", - обращалась украинская ведущая Маша Ефросинина к Канделаки.

Но за все придется платить: США ввели санкции против продажной грузинки, запретив ей и ее отпрыскам посещать Америку. Не исключено, что на аналогичные меры пойдет и Европа. Тогда Канделаки может лишиться и недвижимости в Европе, купленной на кровавые деньги Кремля.

Ранее США ввели санкции против российской пропагандистки Тины Канделаки. Еще в новый санкционный список вошли 46 лиц, поддержавших полномасштабное вторжение РФ в Украину. Среди них и муж Канделаки, предприниматель Василий Бровко, а также двое детей от первого брака - Мелания Кондрахина и сын Леонтий Кондрахин.

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