Подробностей он не раскрыл, но напугал фанов нешним видом.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко вышел с поклонниками на связь на своей странице в Instagram и показался с повязкой на глазу. Вероятно, у него возникли какие-то проблемы со здоровьем, однако он не стал говорить о них.

Мирошниченко лишь добавил немного юмора в ситуацию и написал: "Ваш пират приветствует вас".

Поклонники сразу же забили тревогу и начали распрашивать у знаменитости, что произошло с его глазом. Более того, они предположили, что у него может быть ячмень или конъюктивит.

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Чтобы не было лишних слухов и домыслов, Мирошниченко все же решился показаться без повязки. На фото заметно, что у него сильная отечность глаза.

Также фото Мирошниченко с повязкой на глазу показала его супруга Инна. Девушка не стала раскрывать название болезни, а лишь написала: "Вышла замуж за пирата".

Напомним, ранее о проблемах со здоровьем сообщила экс-жена Николая Тищенко. Девушка рассказала, что простудила нерв. Из-за этого она постоянно испытывает боль в спине и уже месяц не может самостоятельно ходить.

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