Барановская простудила нерв, из-за чего постоянно испытывает боль в спине.

Экс-супруга Николая Тищенко рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram Алла Барановская призналась, что уже месяц не может сама ходить.

Как выяснилось, Алла простудила нерв в спине. Из-за этого она 24 на 7 испытывает сильную боль.

"Как будто рожаешь ребенка 24 на 7. Но если раньше для меня был стресс делать МРТ головы, то теперь я могу делать все тело. Девочки, держите спину в тепле, потому как уже месяц я не хожу сама", - написала она.

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Барановская призвала поклонников не делать так, как она, ведь изначально Алла думала, что у нее крепатура из-за каблуков, поэтому медлила с визитом к врачу.

"В этом году я обещала себе сохранять позитивный дух, чтобы не было, и побороть все болячки", - добавила модель.

Напомним, ранее стало известно о том, что Николай Тищенко и Алла Барановская разводятся спустя 7 лет брака. Причина их развода неизвестна, потому что ни Николай, ни Алла никак не комментируют свои отношения. При этом суд уже рассматривает их дело.

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