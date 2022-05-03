Звезда соцсетей отметил, что прекратил общение со всеми коллегами из РФ после 24 февраля.

Популярный украинский ТikTok-блогер Олег Машуковский рассказал, что в России к нашим блогерам всегда относились надменно. Такое мнение он озвучил в интервью программе "Зірковий шлях". После вторжения РФ в Украину 24 февраля он оборвал контакты со всеми знакомыми россиянами.

"Нет, вообще ни с кем (не общаюсь, - ред.). У меня была единственная там хорошая подруга, можно сказать. Она из Украины, Лиана. Она переехала в Москву в Дримтим и до сих пор по сей день молчит. Я публично заявил, что с этим человеком я больше не общаюсь, я ее не знаю. Ну кому-то просто, возможно, важнее контракты, деньги и прочее", - поделился Олег Машуковский.

По его словам, прекращение любых культурных отношений с РФ - к лучшему, ведь там на наших блогеров всегда смотрели свысока.

"К нам как-то всегда относились, знаешь… Свысока, да. Типа мы в Москве мы такие все популярные, крутые, классные, зарабатываем миллионы, а вы – ну прикольно, класс, развивайтесь. Вот такое отношение. Я это чувствовал всегда на себе", - резюмировал ТikTok-блогер.

Напомним, Филипп Киркоров на свой 55-й юбилей устроил шоу на кресте, за что его обвинили в провокации.

Вас также могут заинтересовать новости: