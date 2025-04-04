Татьяна Михина объяснила, как старший сын отреагировал на пополнение в семье.

Украинская актриса Татьяна Михина, которая играет главную героиню Леди Макбет в спектакле "Макбет" в Киевском театре имени Франко, рассказала о своей второй беременности. Артистка стала мамой во второй раз в 42 года и объяснила, сложно ли ей было на это решиться.

В интервью для издания OBOZ.UA звезда спектаклей "Калигула", "Мария Стюарт", "Тартюф" отметила, что совсем не думала о сложностях, когда забеременела во второй раз. По ее словам, она даже жалеет, что долгое время не решалась на пополнение в семье, поскольку сейчас у нее могло бы быть трое детей.

В то же время знаменитость понимает, что сейчас в Украине война и к любым судьбоносным решениям нужно относиться ответственно. Сейчас она счастлива, что на свет появился Богдан, которому скоро исполнится четыре года.

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"Нет, у меня не было таких мыслей совсем. Я больше переживаю, что потеряла много лет и не сделала это раньше, потому что можно было бы еще кого-то родить. И, даже мне кажется, если бы не война, то так бы и произошло. Но в такое непростое время все-таки должен больше думать об ответственности", - подчеркнула актриса.

У Татьяны Владимировны есть 18-летний старший сын Тарас. На момент рождения младшего брата ему было 15. Она говорит, что парень был удивлен, когда узнал, что у него будет брат. Артистка отметила, что он не ожидал пополнения в семье.

"Как старший сын воспринял мою беременность? Очень удивился. Не ожидал, что еще кто-то будет. А сейчас между ними очень нежные отношения", - поделилась Михина.

К слову, актриса состоит в браке с Валентином Панютой. Ранее мужчина занимался музыкой и был гитаристом группы Lюk, а также преподавал в Харьковском университете имени Каразина. Однако сейчас он является одним из самых известных бренд-стратегов страны и работал над созданием приложения "Дія".

"Он сейчас уже не занимается ни музыкой, ни социологией, живет другим делом. Но все его профессии оказались очень совместимыми. Это может стать очень полезно молодым - никогда ни от чего не отказывайтесь, потому что не знаете, что больше всего научит жить, работать. В начале жизни казалось, что это совсем разные дела. А потом все это как ручьи одной реки - слились. Сейчас у него очень много всего, причастен к различным проектам, но опыт предыдущих лет очень помогает", - рассказала артистка.

Напомним, ранее Татьяна Михина рассказала о пропаже сестры в Мариуполе. Она поделилась, как долго родной человек не выходит на связь и что женщина пережила в оккупированном городе. Также артистка раскрыла, что произошло с ее домом в Донецкой области и остался ли у нее кто-то из родных в оккупации.

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