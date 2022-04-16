Телеведущая отправилась волонтерить.

После того как 24 февраля Россия вторглась в Украину, звезда Нового канала Леся Никитюк пошла волонтерить. Она поехала в свою родную Хмельницкую область, и организовала пункт помощи переселенцам в той школе, где она училась.

Никитюк в интервью Дмитрию Гордону сообщила, что с тех пор она больше не блогер и не телеведущая.

"Блогером и телеведущей я была до 24 числа, но после того, как нас пришли "освобождать", я одну профессию сменила на новых 16. Теперь я риэлтор, теперь я завсклада, водитель, когда надо, привожу, отвожу, селю, стараюсь найти нужные продукты, одежду, одеяла, подушки", - поделилась Леся Никитюк.

Звезда рассказала, что занимается приемом беженцев, помощью с размещением. Говорит, что первоочередная миссия - дать бежавшим от войны людям прилечь, отдохнуть, помыться, поесть.

Напомним, ранее были названы украинские звезды, которые пошли волонтерить после вторжения РФ. Среди них Playboy-модель Даша Астафьева, телезвезда Леся Никитюк, шоумен Сергей Притула, певица Ирина Федишин и другие.

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