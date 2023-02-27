Мужчина сторонник идеи о том, что счастье любит тишину.

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов, который недавно стал ведущим шоу "Говорить вся країна" на 1+1, в откровенном интервью программе ЖВЛ впервые рассказал о своей женщине - ее он годами скрывает от публики.

"Я не хочу "кормить" публику своей личной жизнью только ради того, чтобы появляться в информационном пространстве, в газетах или где-то еще", - сказал Суханов.

Официально Алексей был женат лишь однажды. Его избранницей была россиянка Ольга, с которой будущий телеведущий познакомился на старте своей блистательной карьеры. Известно, что в 2016 году пара распалась. Подробностей своих переживаний Суханов тогда не раскрывал, также неизвестна причина развода. Но Алексей поддерживает с Ольгой контакт.

"У каждого уже своя семья, но никогда я не изменю свою мысль касательно благодарности за эти 13 лет, которые она подарила мне", - прокомментировал телеведущий.

Касательно своей новой семьи он не очень многословен. Говорит, что не хочет раскрывать личность своей партнерши, потому что у нее нет на то желания:

"Я бы мог рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки. Если она этого не хочет, разве я могу нарушать это ее право?"

Как сказал Суханов, у них с любимой все хорошо, но иногда, как и у всех, бывают ссоры:

"Ой, знаете, лишь бы не сглазить, потому что в 50 лет остаться одиноким не совсем хочется. У нас все хорошо. Я учусь разговаривать, учусь обходить конфликты. Я тоже очень эмоциональный человек. От себя я требую во многих моментах все же более сдержанной позиции, пытаюсь овладеть собой, когда хочется "взорваться".

Детей у Алексея Суханова пока что нет, но он очень хотел бы стать отцом. Правда, данную тему называет для себя болезненной и с трудом сдерживает эмоции.

"Желание стать отцом всегда было, но это крайне больная для меня тема. Поверьте…" - резюмировал Алексей.

Напомним, Алексей Суханов вспомнил, как приглашал в Киев маму-россиянку.

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