Он переехал за границу.

Андрей Доманский построил успешную карьеру телеведущего в Украине, однако всегда пытался продвигать пропагандистские нарративы. Поэтому никто не удивился, когда после 24 февраля 2022 года он сбежал из нашей страны.

Вы могли бы подумать, что он сейчас живет в России, однако это не так. Ведущий Слава Демин выяснил, что Доманский прячется от полномасштабной войны в Европе.

Более того, Демин пообщался с их общими знакомыми и выяснил, что его коллега выехал за границу вполне законно. У него пятеро детей, трое из которых еще несовершеннолетние.

Кроме того, Слава рассказал, что писал Доманскому с предложением записать интервью, однако тот полностью его проигнорировал.

Чем известен Андрей Доманский

Андрей Доманский родился в Одессе. Свою карьеру он начинал на радио в 1994 году. Через шесть лет он стал ведущем программы "Подъем". Также он вел шоу "Кто против блондинок?", "Все для тебя", "Интуиция", "Сосед на обед", "Фабрика звезд" и другие.

У него было два официальных и один гражданский брак. Одной из жен Доманского была ведущая Лидия Таран. У них есть дочь Василина. Таран, в отличие от экс-мужа, полностью на стороне Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: