Звезда телевидения также рассказала о том, как изменилась ее работа и коллеги, как преодолевает стресс и поделилась своими бьюти советами во время войны.

Популярная украинская телеведущая Людмила Барбир рассказала, что первые два месяца полномасштабной войны в Украине жила на канале и у друзей, ведь возвращаться домой было опасно. Несколько раз ночевала в костюмерной, ведь там можно было выполнить правило двух стен, и в укрытии.

Об этом ведущая "Сніданку з 1+1" поделилась в интервью изданию "Телегид".

Звезда телевидения также рассказала о первых днях войны и разлуке с сыном, как изменилась работа в "Сніданку" и ее коллеги, как преодолевает стресс и поделилась своими бьюти советами во время войны.

Кстати, по ее словам, спальник Барбир до сих пор лежит на канале.

На обложке свежего номера журнала телезвезда предстала в сдержанном образе - костюме-тройке розового цвета и подобранными волосами.

Как рассказала Барбир, только через два месяца с начала полномасштабного вторжения РФ ей удалось увидеться с сыном, которого в первый день войны вместе с кошкой Мусей отвезла к маме в Карпаты.

И хотя разлуку переживали болезненно, маленький Тарас держался стойко, мужественно и по-взрослому.

"Когда спросила сына о войне, он ответил, что у нас уже 8 лет идет война", - рассказала Людмила.

А когда встретились - счастью не было предела.

"Тарас предложил самостоятельно приготовить мне что-то вкусненькое. Целый день только вдвоем смотрели мультики. Для него было очень важно провести день вместе, в компании друг друга", - поделилась Барбир.

Отметим, что муж Людмилы Барбир с первых дней войны был в силах территориальной обороны, а сейчас - в ССО ВСУ.

Известная своим активным образом жизни и бьюти советами Людмила Барбир призналась, что первые полтора месяца войны темы бьюти и спорта не было в ее жизни и только сейчас пришло осознание, что эти будничные ритуалы нужно возвращать как залог эффективности на работе.

"Если есть возможность и окошечко, которое вы можете посвятить себе - это важно делать. Это о том, что жизнь продолжается и несмотря ни на что мы всё успеем, сможем, все переживем. Будем сильны во всем в каждом дне. Нужно жить дальше с верой в победу", - советует Барбир.

Сейчас все свое время телеведущая посвящает работе. Рассказывает, когда в эфир вернулся "Сніданок з 1+1" (сейчас вещает на телеканале ТЕТ и 2+2, на ютуб-канале, на официальных страницах ведущих в Facebook, в Instagram) - произошел глоток свежего воздуха.

"Не брала выходных, чтобы работать, - это спасало, даже усталости не чувствовала", - говорит Барбир.

Телеведущая призналась, что успела переработать почти со всеми ведущими и это безумный опыт.

Кроме того, Барбир рассказала о своей мечте.

"Мечтаю видеть много счастливых улыбающихся людей вокруг, начать развивать нашу прекрасную страну. Новую, современную, прогрессивную. Победа за нами, будущее - за нами и оно будет счастливым", - уверена телезвезда.

Напомним, как писал УНИАН, ведущая ТСН Маричка Падалко нашла во дворе собственной дачи в Киевской области часть ракеты, выпущенной оккупантами. Находку она показала в своем Instagram-блоге. Телезвезда убеждена, что это прилетело в ее двор во время обстрелов российскими захватчиками соседнего села.

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