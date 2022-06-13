Телеведущая пожелала россиянам, которые обстреливают мирные города Украины, гореть в аду.

Ведущая ТСН Маричка Падалко нашла во дворе собственной дачи в Киевской области часть ракеты, выпущенной оккупантами. Находку она показала в своем Instagram-блоге.

Телезвезда убеждена, что это прилетело в ее двор во время обстрелов российскими захватчиками соседнего села.

"Нашла в траве на даче остаток то ли российской ракеты… Очевидно, прилетело из Житомирской области, когда россияне обстреливали соседние Шпитьки. Горите в аду, россияне!", - подписала телеведущая видеоролик, опубликованный в stories.

Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Марички Падалко Егор Соболев отправился воевать. Контракт с территориальной обороной мужчина подписал еще летом 2021 года.

Напомним, муж Марички Падалко перестал общаться с родителями из-за того, что они не осудили действия РФ в Украине.

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