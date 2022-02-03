Певица вспомнила о погибшем музыканте Скрябине в годовщину его трагической гибели.

Известная украинская певица Ирина Билык опубликовала трогательный пост в память о погибшем музыканте и основателе группы "Скрябин" Андрее Кузьменко. 2 февраля исполнилось семь лет со дня его трагической гибели.

Исполнительница в своем Instagram поделилась фото с ним с грустной подписью:

"Нам всегда тебя не хватает…".

Подписчики Ирины Билык отреагировали сотнями комментариев со словами сожаления о его смерти и восхищения талантом музыканта:

"Человек с огромной душой", "Совесть Украины", "Какой он классный. Мне как-то удалось с ним сделать фото и немного поболтать: очень светлый, добрый человек, а чувство юмора у него какое!", "Навсегда с нами", "Ушла легенда, человек из большой буквы, патриот, навсегда в наших сердцах", "Мы его помним, навсегда в сердцах... Крутой чувак", "Скучаю, люблю", "Он был правдив, ничего не боялся. К сожалению, уже не услышим его песен".

Читайте такжеИрина Билык встретилась с давним другом и пообещала ему "настоящий борщ" (фото)Как известно, Андрей Кузьменко рано утром 2 февраля 2015 года погиб в ДТП возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге. Его внедорожник на скользкой дороге от дождя вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом ГАЗ-53.

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