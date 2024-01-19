В полиции утверждают, что фронтмен группы оштрафован за заведомо ложный вызов специальных служб.

Группа Іntermezzo утверждает, что ее солист Владимир Билык с товарищем Андреем Дулецким были похищены в Черновцах представителями Территориального центра комплектования и соцподдержки, а также стали жертвами физического насилия с их стороны. Музыканты заверили, что свидетелями правонарушений представителей ТЦК были правоохранители, однако никак не отреагировали на преступные действия.

На странице группы в Instagram говорится, что ребят ТЦКшники задержали 16 января в 11 утра на ул. Зеленой, а потом посадили в машину без номеров, в которой сидел правоохранитель, и повезли в местный военкомат. Музыканты добавили, что Билык имеет заключение о непригодности к службе, и оно якобы находится у семейного врача, а Дулецкий работает учителем неполный день, и он "под защитой государства".

"После прохождения Андреем комиссии обоих ребят повезли за город", - отмечается в сообщении. Дулецкий поделился, что не хотел проходить ВЛК, но ему якобы сказали, что за него уже "все решено", и он еще "нескоро вернется домой".

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Во время поездки за город ребята на блокпосту пожаловались полиции, что их "похитили", но правоохранители сначала начали с них смеяться и потом "неохотно приняли заявление".

По словам Билыка, после этого ТЦКшники начали бить его и Дулецкого. "После принятия полицией заявления, представители ТЦК начали нас избивать. Андрея много раз ударили по голове и по коленям. Полиция была фактически присутствует во время избиения и не принимала никаких мер", - приводит группа слова Билыка.

Полицейские после инцидента, по сведениям музыкантов, просто уехали прочь, а Билык вызвал скорую и наряд службы мониторинга полиции. Впоследствии скорая забрала ребят в больницу, а сотрудники ТЦК ехали за автомобилем медиков. При этом наряд службы мониторинга полиции якобы так и не приехал.

"В больнице Владимир в очередной раз набирает полицию. Сообщает о факте неприбытия наряда службы мониторинга полиции. Сразу после этого приезжают те же работники полиции, которые спокойно наблюдали за избиением и заставляют написать заявление о ложной подаче показаний насчет того, что служба мониторинга полиции не прибыла", - добавила группа.

Коллектив утверждает, что Дулецкого забрали в ТЦК из больницы той же машиной без номеров и "заставили удалить все видеодоказательства". "Меня заставили подписать взятие на учет в этом военкомате и угрожали физической расправой за неповиновение", - привели в группе слова Дулецкого. Кроме того, парня якобы должны были везти в другую область на учебу и "заставить" подписать контракт с армией.

В центре внимания Черновцы - новости по поводу скандальных заявлений музыкантов от ТЦК и СП и правоохранителей

Руководитель службы связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК майор Татьяна Гайдащук утверждает, что работники структуры закон не нарушали, сообщает "Эспрессо.Запад". Она сказала, что один из мужчин - уклонист.

"Военнослужащие остановили мужчин и проверили документы. Гражданин является военнообязанным, который должен был самостоятельно явиться в ТЦК и выполнить свой воинский долг. Он прошел ВЛК и был признан годным к военной службе, призван на военную службу во время мобилизации, на особый период, но по дороге в учебный центр, куда направлялся для подготовки, самовольно покинул команду", - поделилась офицер. Гайдащук подчеркнула, что это уголовное преступление, о котором сообщат правоохранителям.

По сведениям полиции Буковины, задержанных мужчин везли из Черновцов в город Сторожинец, и правоохранителей вызвали в село Глубочок, узнал zaxid.net.

"На место инцидента сразу направили следственно-оперативную группу. Во время проверки выяснилось, что работники ТЦК предоставили документы, предусматривающие законные основания доставки товарища заявителя, 26-летнего жителя Винницкой области, в центр обучения", - поделилась сведениями спикер буковинской полиции Каролина Маришева.

Она добавила, что Билык потом пожаловался на якобы избиение военными, но после осмотра, который осуществили медработники, телесные повреждения не были обнаружены.

Маришева также утверждает, что сведения о неприбытии правоохранителей - ложные. "Эта информация не соответствовала действительности, поэтому в отношении Владимира Билыка правоохранители вынесли административное постановление о заведомо ложном вызове специальных служб. Поэтому мужчина заплатит штраф", - подчеркнула собеседница.

Всеобщая мобилизация в Украине в центре внимания - сейчас это стоит прочитать

В Украине масштабная мобилизация началась после того, как РФ осуществила на нашу землю полномасштабное вторжение. Уже не раз появлялась информация, что работники ТЦК действуют жестко.

В июне прошлого года участники группы Junket пожаловались, что приехали в Одессу, чтобы дать благотворительный концерт, но возле железнодорожного вокзала их "перехватили" сотрудники ТЦК и СП. Потом артистов якобы решили отправить служить в десантно-штурмовые войска.

В январе 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец осудил действия ТЦКшников, которые посреди улицы требуют от граждан Украины документы или задерживают людей.

Стоит отметить, что мобилизацию в Украине хотят усилить. Сообщалось, что Минобороны Украины подготовило новую редакцию проекта закона. Законопроект о мобилизации, по сведениям СМИ, из Кабмина скоро может поступить в Раду.

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