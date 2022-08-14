По словам эксперта, они могут сойтись, но вряд ли надолго.

В марте 2022 года стало известно о разводе украинских артистов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Позже выяснилось, что Надя строит романтические отношения с Михаилом Кацуриным, а Дантес много времени проводит с супругой своего соперника - Дашей.

Поклонники уже давно подозревали пары в любовном четырехугольнике. Но больше всего их интересует вопрос: сойдутся ли снова Надя и Вова?

На этот вопрос ответила таролог Елена Кузьмич, сообщает ТСН.

"Они могут сойтись, но это уже не будут отношения, это будет сугубо секс. А что касается карты любви – она перевернута. То есть, я не думаю, что это будут какие-то длительные отношения или еще что-нибудь. Что касается того, могут ли они сойтись – если Дантес снова окажется на коне, то Дорофеева обратит на него гораздо большее внимание. Но Владимир должен быть супермужчиной, чтобы она снова отдала ему свое сердце", - сказала таролог.

Она добавила, что и у экс-супругов Миши и Даши Кацуриных есть шанс сойтись. Но в их отношениях уже не будет любви.

"Они могут сойтись только в том случае, когда они оба станут очень сильными, смелыми и финансово обеспеченными. Шанс есть, но он минимален, потому что нет любовных карт", - добавила эксперт.

Напомним, ранее Надя Дорофеева приехала в Киев и назвала "настоящую" причину.

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