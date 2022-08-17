Эксперт отметила, что мэр Киева испытывает к кому-то симпатию.

На днях мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разводится со своей супругой после 25 лет брака. Он говорил, что они давно живут в разных городах, поэтому разрыв был бы логичным завершением их отношений.

Тогда он добавил, что сейчас его сердце занято Киевом. Но так ли это на самом деле - ответила таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская в программе "Таня+".

"Сердце занято Киевом, я это подтверждаю. А если говорить о женщине, то вижу, что у них есть какая-то симпатия, но я не вижу, чтобы у них все было по-взрослому и серьезно", - сказала таролог.

Также эксперт ответила, свободно ли сердце брата Виталия Кличко - Владимира.

"Я не думаю, что у Владимира свободное сердце. Карты говорят, что у него давно есть отношения", - добавила эксперт.

Напомним, ранее Наталья Кличко впервые прокомментировала свой развод с мэром Киева Виталием Кличко. Она намекнула на причины разрыва отношений.

"Я благодарна за все, что было на нашем общем пути, длиной 25 лет. Наш развод - это обдуманное, взаимно принятое решение. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись. Мы вырастили 3-х потрясающих детей и остаемся для них навсегда их родителями", - написала она.

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