Наталья Кличко подчеркнула, что между ней и ее бывшим сохранились дружеские отношения.

Наталья Кличко впервые прокомментировала свой развод с мэром Киева Виталием Кличко. Она намекнула на причины разрыва отношений.

На своей странице в Instagram Наталья Кличко (девичья фамилия Егорова) публично призналась, что желает своему бывшему всего самого лучшего.

"Я благодарна за все, что было на нашем общем пути, длиной 25 лет. Наш развод - это обдуманное, взаимно принятое решение. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись. Мы вырастили 3-х потрясающих детей и остаемся для них навсегда их родителями", - написала она.

Также Наталья Кличко подчеркнула, что между ней и ее бывшим сохранились дружеские отношения. Она пожелала экс-избраннику всего наилучшего.

"Между нами по-прежнему дружеские, полные уважения к друг другу отношения. Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах... Я желаю Виталию лишь всего самого наилучшего... "Новый раздел жизни" начинается...", - добавила она.

Напомним, о разводе Кличко стало известно вчера. Мэр Киева рассказал, что они уже много лет живут в разных странах, поэтому развод был бы логичным завершением их отношений.

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