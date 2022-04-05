Тополя защищает нашу страну от оккупантов.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя с первого дня войны в Украине записался в ряды территориальной обороны. Вместе со своими собратьями он защищает нашу страну от российских оккупантов.

В интервью "Сегодня" он вспомнил жуткую историю, которая могла бы стоить ему жизни. Кто бы мог подумать, что опоздание на 30 минут спасет ему жизнь и жизнь другим военным.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую и немного задержались, собирая вещи. Мы опоздали на 30 минут до нашей точки прибытия, и в течение этих минут в новое место нашего базирования была выпущена ракета, которая разнесла бы его вдребезги, если бы не билборд на трассе, который остановил ее. Она разорвалась, не долетев 20 метров. Во всем квартале выбило окна, все в обломках, но все живы и продолжают нести службу", – поделился Тарас.

Также он рассказал, что уже давно не видел свою семью - супругу и сыновей. Последний раз они виделись в первый день войны.

"В последний раз я видел свою семью в обед первого дня этой войны. Они сразу выехали в безопасное место на Западную Украину, а затем, через две недели, вылетели к моей семье в США", - добавил Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя заявил, что оккупанты не смогут взять Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: