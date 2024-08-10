Актер ответил, как распределяются финансы в их паре.

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша", известный украинский актер Тарас Цымбалюк уже более 2 лет в отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Артист откровенно рассказал, кто зарабатывает в их отношениях больше и не возникает ли между ними конфликтов из-за денег.

По словам Тараса, когда он только познакомился с любимой, то у него не было стабильного дохода. Однако Светлана не обращала внимания на это, потому что в то время уже хорошо зарабатывала. К слову, Готочкина создала собственный бренд по пошиву кожаных курток и ресторан.

Цымбалюк говорит, что избранница его мотивирует, и именно она поспособствовала тому, что актер начал больше зарабатывать. Рядом с ней знаменитость стремится достигать новых высот. Сейчас, как поделился Тарас, Светлана зарабатывает больше него, но он не знает, сколько именно.

"У нас нет семейного бюджета. Ясно, что мне это комфортно, но я не захожу в магазин, беру продукты на 8 тысяч и жду, чтобы Света заплатила. Я должен платить за рестораны, еду, поездки, заправить машину, но она зарабатывает деньги и не звонит мне, чтобы я заплатил за нее", - отметил артист.

Пара сейчас живет в квартире Готочкиной. При этом Тарас продолжает снимать квартиру в Киеве. Стоит указать, что именно из-за финансов актер пока не готов сделать предложение избраннице. Он мечтает о свадьбе, на которую пока не хватает финансов.

"Я элементарно по баблу не потяну свадьбу, которую хочу сделать. Я хочу, чтобы у нас было собственное жилье. Эти вещи сейчас на первом месте", - добавил Цымбалюк.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк ответил, почему не спешит жениться в третий раз.

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