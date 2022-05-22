Оккупанты "денацифицировали" место, где раньше игрались дети.

Украинская певица Светлана Тарабарова показала жуткие кадры, которые сняла на детской площадке на территории своего ЖК. Аттракционы и качели, где раньше игрались дети, изрешетило осколками снарядов захватчиков. Шокирующее видео Светлана выложила в своем Instagram-блоге.

"Денацификация детской площадки прошла успешно. Надеюсь очередной "герой РФ" получит за это очередной орден. Слова девочки Веры: "О, домик остался цел!". Спасибо, дети! Позитивное мышление - это реально спасение для всех нас сейчас! Отстроим. Не простим", - написала Тарабарова в публикации.

В комментариях поклонники написали, что за свои ужасные поступки оккупанты должны заплатить сполна.

Ранее УНИАН писал кого украинские артисты потеряли на войне.

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