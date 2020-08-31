Первым танцем пары стала энергичная сальса / фото instagram.com/tanci1plus1

Первым танцем пары стала энергичная сальса, которую они исполнили под хит MONATIK "Каждый раз", передает ТСН.

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На паркете Alyona Alyona появилась в непривычном для себя образе. Она надела красную юбку с бахромой и белую рубашку.

Зрители в зале остались в восторге от выступления рэпперши, однако судьи раскритиковали зажигательное выступление пары.

В частности, Григорий Чапкис отметил, что сальса не совсем удалась паре, ведь не была соблюдена культура танца.

"Сальса - танец одного движения, все остальное это переплетение рук и поз. Но я сегодня увидел еще что-то новое, хулиганское в танце. А с этим я согласиться не могу потому, что культура танца остается везде и ее нужно придерживаться", - отметил Чапкис.

Другой судья проекта Влад Яма похвалил выступление пары, и заявил, что кайфонул от их выступления даже несмотря на то, что все было не очень хорошо.

"Возможно кое-что было не так, но держите меня семеро, мне очень понравилось. Я не знаю, что со мной творится, вот именно после этого выступления, я хочу оставить на следующую неделю оценку вашей техники, ритмов, линий, поддержек. Сегодня я хочу оценивать кайф от танца. Это тоже талант чувствовать себя звездой, ценить каждую секунду на сцене", - заявил Яма.

Однако Екатерина Кухар не согласилась с Владом Ямой, назвав танец пары "разбросанным ожерельем движений" и пригрозив в следующий раз зачитать рэп.

"Влад я с тобой не согласна. Хорошая песня и такая тоскливая танцевальная баллада. Алена, я думаю, что вы сегодня решили не злоупотреблять движениями и жестами, хотя от вас каждый из нас ждал какого хайпа. А ваш танец был похож на разбросанное ожерелье воображаемых движений. Если в следующий раз вы не станцуете круто, я зачитаю рэп. Вызываю вас на батл", - заметила повар.

Так в результате оценок судей пара получила всего 16 баллов.

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Автор: Александр Топчий