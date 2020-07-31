Стало известно имя партнера рэперши Alyona Alyona в шоу "Танцы со звездами" (фото)
17:16, 31 июля 2020Кино и музыка
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Премьера нового четвертого сезона "Танців з зірками" состоится этой осенью на "1+1".
Alyona Alyona - участница "Танцев со звездами" / фото instagram.com/alyona.alyona.official
Партнером украинской рэперши Alyona Alyona в шоу "Танцы со звездами" стал танцор и хореограф Юрий Гурыч.
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Он будет принимать участие в проекте впервые. Об этом пишет ТСН.
"Считаю, что с партнером мне очень повезло – он настоящий профессионал. Скажу откровенно – настоящий вызов для меня участвовать в таком проекте, но я уверена, что с таким партнером, как Юрий, мы сможем зажечь паркет и удивить зрителей!" - прокомментировала Alyona Alyona.
Alyona Alyona и ее партнер по танцам Юрий Гурыч / фото 1+1
Ранее стало известно, что артист и саундпродюсер, участник групп «MOZGI» и «Время и Стекло» - Позитив принял вызов #танціззіркамиchallengе от рэп-исполнительницы Alyona Alyona.
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