Стало известно имя партнера рэперши Alyona Alyona в шоу "Танцы со звездами" (фото)

Премьера нового четвертого сезона "Танців з зірками" состоится этой осенью на "1+1".

Партнером украинской рэперши Alyona Alyona в шоу "Танцы со звездами" стал танцор и хореограф Юрий Гурыч.

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Он будет принимать участие в проекте впервые. Об этом пишет ТСН.

"Считаю, что с партнером мне очень повезло – он настоящий профессионал. Скажу откровенно – настоящий вызов для меня участвовать в таком проекте, но я уверена, что с таким партнером, как Юрий, мы сможем зажечь паркет и удивить зрителей!" - прокомментировала Alyona Alyona.

Ранее стало известно, что артист и саундпродюсер, участник групп «MOZGI» и «Время и Стекло» - Позитив принял вызов #танціззіркамиchallengе от рэп-исполнительницы Alyona Alyona.

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