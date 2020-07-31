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Стало известно имя партнера рэперши Alyona Alyona в шоу "Танцы со звездами" (фото)

17:16, 31 июля 2020
Кино и музыка
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Alyona Alyona - участница "Танцев со звездами" / фото instagram.com/alyona.alyona.official

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Он будет принимать участие в проекте впервые. Об этом пишет ТСН.

"Считаю, что с партнером мне очень повезло – он настоящий профессионал. Скажу откровенно – настоящий вызов для меня участвовать в таком проекте, но я уверена, что с таким партнером, как Юрий, мы сможем зажечь паркет и удивить зрителей!" - прокомментировала Alyona Alyona.

Alyona Alyona и ее партнер по танцам Юрий Гурыч / фото 1+1

Ранее стало известно, что артист и саундпродюсер, участник групп «MOZGI» и «Время и Стекло» - Позитив принял вызов #танціззіркамиchallengе от рэп-исполнительницы Alyona Alyona.

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Теги: #танцы со звездами