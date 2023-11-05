Путинистка Егорова до сих пор отсиживается за границей.

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская дала интервью Славе Демину, в котором рассказала о своей маме Снежане Егоровой. По словам девушки, она полностью вычеркнула ее из своей жизни.

Стася призналась, что простила свою маму, однако общаться с ней не хочет:

"Я просто не хочу общаться и иметь никаких дел. Просто не хочу. У меня нет обиды, но зачем мне себя переламывать, чтобы искать какие-то пути, искать что-то хорошее, "потому что это мама". Я не хочу этого делать. Этот человек не заслуживает внимания. Я ее полностью вычеркнула".

Также она рассказала, что сейчас Егорова вместе с детьми живет в Турции. Чем она там занимается Стася не рассказала, однако говорит, что порой видит посты матери в Telegram-каналах, где она пишет разную чушь.

"Это дает мне даже большее понимание об этом человеке, что там немного ку-ку, потому что там Сталин – герой, Путин – герой. Иногда такое даже смешно посмотреть", - рассказывает Ровинская.

Стася добавила, что ей жаль, что у нее не сложились с мамой хорошие отношения, однако сейчас она сфокусирована на том, чтобы у нее такого не было с ее собственными детьми.

Позиция Снежаны Егоровой по войне

С первых дней полномасштабного российского вторжения Егорова поддерживает Путина. За свою позицию она поплатилась отношениями с дочерью. Так, Стася призвала игнорировать ее маму, потому что только это может сделать ей неприятно и как-то на нее повлиять.

Егорову это разозлило и она назвала свою проукраинскую дочь предательницей.

Кроме того, относительно позиции Егоровой по войне высказался и ее бывший муж. Семен Горов заявил, что она не всегда такой была. По его словам, это произошло как-то постепенно.

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