Продюсер Семен Горов рассказал о том, ожидал ли он от своей бывшей жены поддержки войны.

Именитый украинский режиссер и продюсер Семен Горов высказал свою позицию касательно бывшей супруги Снежаны Егоровой. Та открыто поддержала Россию и кровожадную войну, развязанную Путиным. В интервью Алине Доротюк Горов ответил, что Снежана не была сторонником страны-агрессора ранее:

"Я всегда с уважением пытаюсь воспринять даже диаметрально противоположное мнение, чтобы это не перерастало в скандал и выяснение отношений, которых уже давно нет. Она не всегда такой была. Это как-то постепенно произошло".

Отметим, что дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинская заявила - прекратила общение с матерью из-за ее пророссийской позиции. Горов добавил, что он надеется на благоразумие экс-супруги.

"Мы все люди, мы живем будущим, надеждой. У меня есть надежда, что она все поймет, скажет: "Блин, действительно". Очень много людей ошибаются. Они охвачены какой-то идеей. Это тот тип людей, которые думают, что Земля плоская, что есть рептилоиды, что есть какие-то заговоры. Они как сектанты. И что ты с ними сделаешь?" – сказал мужчина.

Напомним, Снежана Егорова накинулась на консульство Украины. Ведущая взбесилась из-за новостей, что и ее семье никто не давал статус беженцев.

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