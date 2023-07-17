Поклонники забросали ее комплиментами.

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась подтянутой фигурой в мегастильном купальнике. Для купания в бассейне она выбрала монокини на завязках в цвете электрик.

Этот вид купальника идеально сел ей по фигуре и подчеркнул пышную грудь. А переплетение вокруг шеи добавило образу еще большей сексуальности.

Кроме того, на снимке можно рассмотреть и пресс знаменитости. Заметно, что Никитюк следит за своим питанием и занимается спортом. Особенно соблазнительно выглядят ее длинные стройные ножки.

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Дополнила Леся образ голубой свободной рубашкой, которую накинула поверх купальника и бейсболкой в тон. Среди аксессуаров телеведущая выбрала кольцо с большим камнем.

Стоит отметить, что поклонники всегда положительно отзываются о Лесе. В комментариях они неоднократно забрасывали ее комплиментами:

"Цёмните вашу маму. Она подарила Украине такую талантливую красотку"

"Хрупкая и нежная"

"Леся, не ходите по улице, потому что такую ракету может сбить ПВО"

"Это уже Голливуд"

Напомним, ранее Леся Никитюк раскрыла свой реальный вес.

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