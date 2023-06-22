Ведущая призналась, что впервые видит такие цифры на весах.

Известная блогерша и телеведущая Леся Никитюк откровенно рассказала о своем весе. Звезда следит за фигурой и занимается спортом, впрочем нередко демонстрирует в Stories свои не всегда "диетические" кулинарные шедевры.

Как оказалось, сейчас Никитюк весит 65 кг. Такие цифры на весах она видит впервые. Ведущая показала, как она сейчас выглядит.

Для нового фото она позировала в соблазнительном черном платье. Никитюк часто выбирает стильные образы, которые подчеркивают ее фигуру.

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Кроме этого, впоследствии ведущая показала фрагмент новой фотосессии. Никитюк позировала в коротеньком топе и мини-юбке. Она примеряла высокие каблуки и демонстрировала длинные ножки.

Сама ведущая, судя по всему, довольна своим весом. Она не скрывает фигиру и смело демонстрирует плоский животик на камеру.

Леся Никитюк - последние новости

Напомним, недавно Никитюк восхитила "березкой" в колготках. Она примерила смелый образ и показала гибкость. Кроме этого, ведущая попыталась защитить нового коллегу на шоу "Хто зверху" от хейтеров. Никитюк призвала комментаторов не ненавидеть Богдана Шелудяка, который заменил Сергея Притулу.

А недавно ведущая довела фанов до слез. Никитюк встретилась с онкобольной девочкой в больнице. Она сделала ей подарок, а также заявила, что ей было очень больно смотреть в глаза ребенку.

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